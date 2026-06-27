Обвиненият за катастрофата с двама загинали тийнейджъри край Мездра остава в ареста

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Врачанският окръжен съд днес постанови да бъде взета най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо Д. Т. (21 г.). Срещу него е повдигнато обвинение от Окръжна прокуратура – Враца за това, че на 25 юни т. г. около 16:50 ч. в гр. Мездра, при управление на лек автомобил "БМВ 320 Д“, е нарушил правилата за движение по пътищата, като при максимално разрешена скорост от 40 км/ч, съзнателно е управлявал автомобила със скорост над ограничението, като на пътно платно с двупосочно движение навлязъл с управляваната от него кола в лентата за насрещно движение, без да е налице изпреварване или заобикаляне, вследствие на което е причинил пътнотранспортно произшествие с правомерно движещ се в лентата за насрещно движение мотоциклет "Хонда“, в резултат на което умишлено е причинена смъртта на повече от едно лице – на водача на мотоциклета И. С. и на возещата се отзад на същия мотоциклет Й. М.

Предвиденото в закона наказание за това престъпление е минимум 10 години "лишаване от свобода“, посочва Фокус.

Съдът прие, че са налице всички, изискуеми от закона, предпоставки за вземането на най-тежката мярка за процесуална принуда "задържане под стража“ спрямо обвиняемия Д. Т. Налице е обосновано подозрение за вероятна съпричастност на Д. Т. към престъплението, в което е обвинен.

Съществува и реална опасност обвиняемият да извърши престъпление, като тази опасност не се извежда само от тежестта на обвинението или от обществения отзвук на случая, а от конкретни данни за личността на обвиняемия, поведението му като водач и механизма на деянието.

Определението на съда подлежи на незабавно изпълнение.

Определението на Окръжен съд – Враца може да се обжалва и протестира в законоустановения срок пред Апелативен съд – София.

Редактор "Екип на Петел",

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