Обвиниха 20-годишен в умишлено убийство на 16-годишното момиче в Благоевград

Кадър БНТ

На 20-годишен мъж от Благоевград е повдигнато обвинение за умишлено убийство по случая със загиналото 16-годишно момиче, паднало от жилищна сграда в града, съобщиха от Апелативната прокуратура – София, предаде БТВ.

17-годишно момче, полетяло от същата сграда, е в реанимацията на „Пирогов“ и лекарите все още се борят за живота му.

20-годишният, на който е повдигнато обвинение, беше един от двамата задържани за трагичния инцидент. Той беше открит в апартамент в сградата, от която са паднали двата тийнейджъри, в неадекватно състояние.

Полицията потвърди, че участниците в събирането са употребявали наркотици. Източници от разследването посочват, че най-вероятно става въпрос за ЛСД – наркотик, който предизвиква силни халюцинации и нарушава възприятията за време и пространство.



Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в Окръжен съд – Благоевград искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него, обявиха още от прокуратурата.

