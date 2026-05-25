Обвиниха 20-годишен в умишлено убийство на 16-годишното момиче в Благоевград
На 20-годишен мъж от Благоевград е повдигнато обвинение за умишлено убийство по случая със загиналото 16-годишно момиче, паднало от жилищна сграда в града, съобщиха от Апелативната прокуратура – София, предаде БТВ.
17-годишно момче, полетяло от същата сграда, е в реанимацията на „Пирогов“ и лекарите все още се борят за живота му.
20-годишният, на който е повдигнато обвинение, беше един от двамата задържани за трагичния инцидент. Той беше открит в апартамент в сградата, от която са паднали двата тийнейджъри, в неадекватно състояние.
Полицията потвърди, че участниците в събирането са употребявали наркотици. Източници от разследването посочват, че най-вероятно става въпрос за ЛСД – наркотик, който предизвиква силни халюцинации и нарушава възприятията за време и пространство.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в Окръжен съд – Благоевград искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него, обявиха още от прокуратурата.
