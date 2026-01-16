Обвиниха Божидар Бобоков за притежание на наркотици с цел разпространение

Снимка: Пиксабей

На задържания вчера в Пампорово Божидар Бобоков, син на бизнесмена Атанас Бобоков, ще бъде повдигнато обвинение за притежание на наркотици с цел разпространение. За този вид престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години.

Деветнадесетгодишният младеж беше задържан за срок от 24 часа, след като в колата му при рутинна проверка са намерени голямо за района количество наркотици.

"Държи в различни по вид опаковки 2 броя пластмасови кутии, 5 броя полиетиленови пликчета, 1 брой хартиена салфетка, суха, зелена тревна маса с общо тегло 384 и 46 грама, реагираща на направените полеви тестове на канабис", каза директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян ст. комисар Цветан Цанков.

Задържаният е разпитан и засега съдейства на разследващите.

Предстои да бъдат направени още експертизи, каза окръжният прокурор Недко Симов.

"Очакваме, надявам се, доста бързо да бъде изготвена експертизата в този случай, за да сме категорични, че се касае за високорисково наркотично вещество марихуана. Разпитани са свидетели по делото. Както ви казах, назначени са експертизи. Към настоящия момент предполагам, че вече се предявява постановлението за привличане на обвиняем, тъй като доказателствата до момента ни дават категорична увереност, че един е извършителят - 19-годишен младеж", заяви той.

