Обвиниха мъж, удрял майка си и заканил се да убие нея и съседката им

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 47-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на майка си и заканил се с убийство на нея и на съседката им, съобщиха от държавното обвинение.

На 8 септември около 22,30 ч. в двор на къща в град София обвиняемият Я.Б. удрял с юмруци в главата възрастната си майка и ѝ нанесъл лека телесна повреда. След това обвиняемият се заканил и с убийство спрямо жената и тяхната съседка, като им крещял "Ще ви убия! Ще ви заколя“ и демонстративно поставил пред тях брадва и нож, посочва Фокус.

По случая се води досъдебно производство за престъпления по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК и по чл.144, ал. 3, т. 1 и т. 3, вр. ал. 1 от НК, за които се предвижда наказание "лишаване от свобода“.

Предвид възможността да извърши друго престъпление Я.Б. е задържан за срок до 72 часа.

Днес - 10 септември, наблюдаващ прокурор внесе в Софийски районен съд искане за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

