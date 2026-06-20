Обвиниха съпругата на убития през 2022 г. швейцарски бизнесмен Удо Ланге в Перник

Булфото

Съпругата на убития през 2022 година швейцарски бизнесмен Удо Ланге е привлечена като обвиняема по дело за укривателство, съобщиха от Районна прокуратура- Перник. Според събрани доказателства тя е подпомогнала извършителя на убийството и осъден на 20 години затвор Борислав Панев да избегне наказателно преследване.

Удо Ланге бе убит в дома му в комплекса "Делта Хил" в пернишкото село Кладница. Той е бил обездвижен с електрошоково оръжие – тейзър и задушен с хлороформ.

В хода на разследването е установено, че след убийството обвиняемата Елизабет Ланге е оказала съдействие на извършителя, като му е предоставила средства за почистване на следи от престъплението и впоследствие е предприела действия, насочени към създаване на невярна представа за настъпилата смърт. Според обвинението, по този начин е съдействала за затрудняване на разкриването на действителните обстоятелства около извършеното престъпление, пише БНР.

Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 5000 евро. Постановлението подлежи на обжалване. Работата по делото продължава.

Редактор "Екип на Петел",

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