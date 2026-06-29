Обвиниха шефа на ВиК-Несебър за подкуп

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Повдигнаха обвинение на ръководителя на ВиК дружество - Несебър и Поморие заради поискан подкуп от 8 000 евро. Свилен Станчев беше задържан на 26 юни с друго лице с висок ръководен ранг в областта на техническото извършване на действията на ВиК.

Вторият задържан към момента е без повдигнато обвинение, тъй като нямало достатъчно събрани доказателства за неговата съпричастност към престъпната дейност.

Двамата бяха заловени в автомобил, собственост на ВИК, с парите в него. Според разследването със сумата около 8 000 евро инвеститор в района на село Кошарица е правил опит да бъде присъединен към водопреносната мрежа, след като вече е срещнал отказ по официален път.

Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа мъжа и внесе в съда искане за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“, което беше разгледано днес. Окръжният съд в Бургас постанови мярката на Свилен Станчев.

„Извършени са множество процесуално-следствени действия – оглед на автомобил, претърсвания и изземвания. В хода на проведените действия в жилището на ръководителя на ВиК- Несебър са установени около 30 000 евро, а до тях са установени тефтери и списъци с имена”, посочи началникът на началник „Икономическа полиция“ – Бургас Асен Фъртунов.

Открити били и проекти, които тепърва ще се проверява защо са напуснали сградата на дружеството. Схемата е използвана от служителите на ВиК дружеството спрямо клиентите. Обсъжданите суми за присъединяване към водонпреносната мрежа са между 5 000 и 10 000 евро.

По данни на полицията сигнал за корупционни практики е подаден още в край на май. Веднага след това е започнато разследване и са разпитани свидетели. Второто задържано лице при спецакцията е пуснато на свобода, тъй като няма достатъчно доказателства, че то е съпричастно с откритата в жилището сума.

Прокуратурата настоява за най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” спрямо Свилен Станчев. Предвижда се лишаване от свобода до 6 години и глоба от 5 000 евро.

Редактор "Екип на Петел",

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