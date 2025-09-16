Обвиниха сина на изявен прокурор, задържан за марихуана при спецакция на ГДБОП

Снимка: Булфото, архив

Привлякоха в качеството на обвиняем за две престъпления 31-годишния мъж от Бургас, който в понеделник беше задържан при спецакция на ГДБОП.

На 15 септември при операцията в имот в село Драка, община Средец, беше разкрита оборудвана оранжерия, в която са се отглеждали множество растения от рода на конопа. При извършените претърсвания е намерена и иззета суха тревиста маса, се казва в съобщение на държавното обвинение.

Разследването по случая се води от районната прокуратура във Варна, съобщава Нова телевизия. 31-годишният мъж е задържан с прокурорска заповед за срок до 72 часа, за да бъде обезпечено присъствието му при определяне на мярка за неотклонение. Прокуратурата ще внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването по досъдебното производство е в начален етап. До момента са извършени множество процесуално-следствени действия – оглед, претърсвания, изземвания, разпити. Предстои назначаване на ботаническа и физико-химическа експертизи за прецизиране на обвиненията.

Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и бивш зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която от 2024 г., след закриване на спецзвеното, се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор.

