Обвиниха софиянка ритала, удряла и дърпала ушите на баща си

Булфото

Софийска районна прокуратура повдигна обвинение на 37-годишна жена, нанесла телесна повреда на възрастния си баща, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 4 януари 2026 г. в жилище в ж.к. „Младост-3“ в гр. София обвиняемата Е.Д. е ритала с крака в тялото баща си, ударила го е с пластмасова кофа в лицето и му е дърпала ушите. Вследствие на ударите Е.Д. е нанесла на пенсионера лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води разследване за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Жената е осъждана. Предвид възможността да извърши друго престъпление, тя е задържана за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемата, предаде "Дарик".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!