Обвиняемият Делев опита да отърве решетките с хитър ход

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Пламен Делев – мъжът, който е измамил десетки хора за хиляди евро, поиска да излезе от ареста по здравословни причини.

Обвиняемият заяви пред съда, че е с трансплантация на роговица на едното око, а предстои му още една операция. Съдът обаче го попари и определи мярка за неотклонение "задържане под стража“, съобщава Burgas24.bg.

От прокуратурата потвърдиха, че искат обвиняемият да остане в ареста с мярка “задържане под стража". Делев в привлечен като обвиняем за измама на стойност 4900 евро. Според обвинението, събраните до момента доказателства ясно показват авторство на деянието от страна на арестувания.

По думите на наблюдаващия прокурор Христо Христов няма опасност лицето да се укрие, но има възможност да извърши друго престъпление. Според него в момента тече акция по заличаване на следите за извършените престъпления чрез коригиране на публикации в социалните мрежи, които са представяли задържания като магистрат.

Според адвоката на Делев Галина Павлова не трябва да се налага мярка “задържане под стража" спрямо обвиняемия, защото искането е за неща, в които той не е обвинен. По думите на юриста няма доказателства, например пълномощно, които да докажат, че арестуваният се е представял за адвокат. Защитата поиска мярка по-лека мярка от “задържане под стража", например “подписка".

Делев се е представял във виртуалното пространство като високообразован специалист с обучение в редица международни университети и умения в областта на банковото кредитиране, като се е промотирал активно във Facebook.

Той е съдебен заседател в Окръжен съд – Бургас и се е представял и за магистрат, като е създавал впечатление, че решава и влияе върху различни правни въпроси. Заблуждавал е жертвите си, че е адвокат, съдия и посредник при имотни спорове, като е предлагал и правни услуги. Дейността му е обхващала територията на цялата страна.

Извършени са претърсвания на два адреса, при които са иззети компютърни конфигурации, телефони и лични документи.

Комуникацията с потърпевшите е осъществявана основно онлайн и по телефон. Делев е избягвал личен контакт. След изграждане на доверие са започвали емоционални манипулации, при които пострадалите са предоставяли чувствителна информация, лични документи и данни, уж с цел съдействие за банково кредитиране или правни услуги.

Впоследствие са били отправяни искания за парични суми, които са били превеждани към него. Установени са щети в размер на около 100 000 – 120 000 евро. Потърпевшите са около десет души, като се предполага, че броят им може да е по-голям.

Част от жертвите са били подведени да изтеглят множество кредити – в един конкретен случай едно лице е титуляр по над 20 банкови кредита на стойност около 50 000 евро. Използвани са сметки на лица с нисък социален статус, включително бездомни.

Редактор "Екип на Петел",

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