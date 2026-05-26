Обвиняемият за смъртта на 16-годишното момиче в Благоевград твърди, че няма спомен

Стопкадър бТВ

Обвиняемият за трагедията в Благоевград твърди, че няма спомен за случилото се, обявиха от полицията. Студентът, в чийто дом се случи трагедията, при която момиче падна от 5-ия етаж и загина, е с повдигнато обвинение за умишлено убийство.

17-годишно момче, полетяло от същата сграда, е в реанимацията на „Пирогов“ и лекарите все още се борят за живота му.

Младежите от компанията, събрала се в дома на студента, месец по-рано са си поръчали наркотици по интернет, съобщиха още от полицията. Днес в училищата, в които двамата са учили, влизат психолози, които да разговарят със съучениците им.

„Всички необходими действия са направени. Възложени са експертизите, ще направим всичко необходимо, но безспорно е действието и влиянието на наркотиците върху младите хора“, казва вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Лицата са си поръчали по интернет преди около месец по Telegram LSD. На домакина, което е момчето, майката да не е вкъщи, да се съберат и да направят купон. От 17:30 е започнал купонът. Задържаният не си спомня нищо. Това, което казва на беседата с психолозите, е, че той няма никакви спомени от това, което е направил, тоест дори не си спомня дали ги е бутнал. Така твърди“, посочва старши комисар Илия Топуров, директор на ОД на МВР-Благоевград.

„Бих казал, че не са били отлични ученици, но с едно нормално поведение и отношение към образователния процес, може би в тази посока е обобщаващата характеристика. За момичето, което загуби живота си, дори има информация, че е участвала в театралната трупа на училището“, коментира Ивайло Златанов, началник на РУО-Благоевград, пише btvnovinite.bg.

