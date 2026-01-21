Обвиняват лекар, взел подкуп от 8500 лв., бил председател на ТЕЛК

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Окръжната прокуратура в Пазарджик повдигна обвинение за вземане на подкуп в размер на 8500 лева срещу лекар - председател на ТЕЛК комисия в пазарджишката многопрофилна болница.

Медикът е освободен срещу гаранция от 5 хиляди евро, съобщава bTV. Според държавното обвинение, той е взел подкуп от трима мъже в периода септември-ноември 2025 г., за да намали документално трудовата им способност.

На 20 януари 2026 г. при извършени процесуално-следствени действия в Пазарджик и Велинград са били иззети множество веществени доказателства, документи, мобилни телефони, като по делото към момента са разпитани 20 свидетели.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!