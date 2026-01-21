реклама

Обвиняват лекар, взел подкуп от 8500 лв., бил председател на ТЕЛК

21.01.2026 / 15:49 3

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Окръжната прокуратура в Пазарджик повдигна обвинение за вземане на подкуп в размер на 8500 лева срещу лекар - председател на ТЕЛК комисия в пазарджишката многопрофилна болница.

Медикът е освободен срещу гаранция от 5 хиляди евро, съобщава bTV. Според държавното обвинение, той е взел подкуп от трима мъже в периода септември-ноември 2025 г., за да намали документално трудовата им способност. 

На 20 януари 2026 г. при извършени процесуално-следствени действия в Пазарджик и Велинград са били иззети множество веществени доказателства, документи, мобилни телефони, като по делото към момента са разпитани 20 свидетели.

1
0
kjk (преди 36 минути)
Рейтинг: 174255 | Одобрение: 18770
Тъчат на три стана и все не им стигат!!!
1
0
kris (преди 45 минути)
Рейтинг: 562998 | Одобрение: 106913
Ха, добър ден, булка Спасов ден....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
blazer (преди 59 минути)
Рейтинг: 6908 | Одобрение: 1343
Лекарите се самозабравят в алчността си!

