Обвиняват сина на холивудския режисьор Роб Райнер в убийството на родителите си

Прокуратурата в Лос Анджелис ще повдигне обвинения за умишлено убийство срещу по-малкия син на холивудския режисьор и политически активист Роб Райнер. Според разследващите той е убил родителите си с нож в дома им през уикенда.

32-годишният Ник Райнер беше задържан няколко часа след като в неделя следобед бяха открити телата на баща му, актьора и режисьор Роб Райнер, и майка му, фотографа и продуцент Мишел Райнер, предаде Бтв.

От прокуратурата съобщиха, че доказателствата, събрани от полицията в Лос Анджелис, са насочили разследването към Ник Райнер. Той е бил арестуван без съпротива.

Случаят беше предаден на Окръжната прокуратура на окръг Лос Анджелис, а окръжният прокурор Нейтън Хохман обяви, че срещу Ник Райнер ще бъдат внесени две обвинения за убийство от първа степен. Те предвиждат наказание доживотен затвор без право на замяна или смъртно наказание. Засега прокуратурата не е решила дали ще иска смъртна присъда.

Хохман потвърди, че при убийствата е използван нож, но отказа да даде допълнителни подробности за обстоятелствата около престъплението.

Американски медии съобщават, че в събота вечерта Ник Райнер е влязъл в конфликт с родителите си по време на празненство, организирано от комика Конан О’Брайън.

Ник Райнер е по-малкият от двамата синове на семейство Райнер и тяхно средно дете. Той е говорил публично за дългогодишни проблеми със зависимости и периоди на бездомност. В момента остава задържан без право на гаранция.

Адвокатът му Алън Джаксън заяви, че клиентът му все още не е медицински годен за първото си явяване в съда, което вероятно ще се състои в сряда.

