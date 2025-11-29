Обвниниха пилот от Формула 1 в крупна измама и кражба

Пиксабей

Бившият пилот от Формула 1 Адриан Сутил е арестуван по подозрение в измама и кражба в големи размери, съобщи вестник „Билд“, цитиран от БТА.

Според източника, няколко души, включително 42-годишният германец, са били арестувани от полицията в Баден-Вюртемберг като част от разследването. Разследването е проведено в Монако, Швейцария и Германия.

Сутил се състезава във Формула 1 от 2006 до 2011 г. и от 2013 до 2014 г., карайки за Спайкър, Форс Индия и Заубер в различни сезони.

Най-добрият му резултат е четвъртото място на Гран При на Италия през 2009 г.

