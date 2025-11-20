Обясниха тайния план на САЩ за Украйна

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

След като големи информационни агенции оповестиха, че САЩ предлагат нов план, с който да бъде спряна войната в Украйна, по Нова телевизия обясниха в какво се състои той. „На практика се иска капитулацията на Украйна”, заяви международния редактор на телевизията Любомир Бояджиев.

Той обясни, че тайният американски план, информацията за който е изтекла, а може би и съзнателно пусната към медиите, предвижда целия Донбас да стане руски. По-неясно е какво ще се случи със Запорожка и Херсонска област, които не са под руски контрол. Там границата вероятно ще бъде по сегашната фронтова линия, като може да се очакват и отстъпки от Русия.

Планът предвижда и съкращаване наполовина на украинската армия.

Според Бояджиев Украйна едва ли ще приемат плана на САЩ. Той обясни, че страната не получава никакви гаранции срещу нова агресия. Журналистът припомни, че сигурността на Украйна уж е била гарантирана преди 30 години, когато страната предаде ядрения арсенал на нейна територия на Русия.

