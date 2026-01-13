Обясниха за местата, на които най-често могат да ни пробутат фалшиви евро банкноти

Снимка: Пиксабей

В България вече няма фалшификатори. Това което виждаме на пазара е банкноти с много лошо качество, произвеждат се извън ЕС. Малко хора познават еврото, нормално е да бъдат измамени. Това заяви бившият началник на отдел "Киберпрестъпност" в ГДБОП Явор Колев в студиото на "Денят On Air".

Неговият съвет е обмяната на левове в евро да става в официалните институции, а не на ръка.

"Измамите стават в малки търговски обекти, казина, нощни заведения, където има напрежение, бърза се. През вечерните часове, когато има умора се опитват да пласират фалшиво евро. Не можем да кажем, че е масово явление", категоричен е Колев.

Най-често се установяват фалшиви евробанкноти с най-ползваните номинали - 50-100 евро.

"Големите номинали, въпреки че са по-привлекателни, те не се използват, дори в някои държави в ЕС има обекти, в които е забранено използването им. И тук има такива търговски обекти", каза Явор Колев в ефира на Bulgaria On Air.

Той препоръча на хората като сигурно средство за разплащане - банкови карти и мобилни устройства. Бившият шеф на отдел "Киберпрестъпност" припомни, че нито държавата, нито банките използват такъв начин на комуникация с клиентите - с SMS, прикачени файлове в email-и, искане за спешност.

"Най-слабото звено не е технологията, а човешкият фактор. Повишаване на дигиталната грамотност е най-добрата антивирусна защита. Престъпниците използват ситуации, когато има напрежение и промени. Ние трябва да бъдем спокойни и внимателни, когато работим с нашите данни и нашите пари", препоръча Колев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!