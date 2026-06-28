Обявен е код за опасно горещо време в цяла България

Снимка НИМХ

Жълт код за опасно горещо време е обявен за утре в цялата страна, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Очакват се температури в равнинните части от 33°-38°, съобщи БТА.

Днес жълт код за предупреждение за високи температури е издаден за 14 области на България. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Утре също ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в София ще са около 34°, информират от НИМХ.

Редактор "Екип на Петел",

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