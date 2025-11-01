Обявен за мъртъв през 2013 година е открит жив в Пирин
Пиксабей
Случай без прецедент в Пиринско! Мъж от Русе, живеещ на палатка в Пирин планина над Банско, бе арестуван след сигнал от служители на парк „Пирин“.
Проверка разкри шокираща истина.
Планинарят е обявен за мъртъв още през 2013 година, след като години наред е бил издирван у нас и в чужбина. Това съобщава Struma.com, позовавайки сена свои източници.
Служителите на парка забелязали, че мъжът със странна външност и поведение упорито не напуска палатката си, въпреки ниските температури.
След проверка самоличността му била установена и станало ясно, че той притежава издаден смъртен акт от преди повече от 12 години!
Все още няма конкретна информация кой е мистериозният „мъртвец“, как е изчезнал и защо е живял в планината.
