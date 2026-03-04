Обявена за издирване през декември жена е открита мъртва в нива край Шумен

Булфото

Обявена през декември за издирване жена е открита мъртва, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен.

На 2 март около 15:40 ч. в земеделска нива в землището на Шумен, около кв. "Тракия", е намерен трупът ѝ. Изяснено е, че това е тялото на обявената за издирване на 16 декември от ОД на МВР - Шумен по молба на близките ѝ Галена Георгиева.

Екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението (РСПБЗН) - Шумен е съдействал за пренасяне на тялото ѝ, допълниха от полицията, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!