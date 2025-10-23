Обявиха: Меси остава в Интер Маями още три години

снимка: instagram/intermiamicf

Суперзвездата на Интер Маями Лионел Меси официално поднови своя договор с клуба от Мейджър Лийг Сокър.

Това стана ясно от видео, разпространено от „чаплите“ в социалните мрежи, в което се вижда как капитанът на тима подписва своя контракт в строящия се нов клубен стадион, докато се чува как фенове скандират неговото име.

Според информациите новото споразумение между Меси и Интер Маями е до края на 2028 година. По всяка вероятност това ще бъде последният договор в кариерата на легендарния аржентинец, защото тогава той ще е навършил 41 години.

След продължителния си престой в Барселона и двугодишния си период в Пари Сен Жермен, дясното крило премина в американския отбор през лятото на 2023 година.

Оттогава насам той е изиграл общо 82 мача, в които е вкарал 71 гола и 47 асистенции за тима, с който триумфира с Купата на Лигите през 2023 година, а през миналата спечели редовния сезон в МЛС, предава Спортал. Освен това Меси стана MVP на първенството през миналата кампания, като е фаворит за наградата и през настоящия сезон.

