Обявиха 15 август за почивен ден за стотици хиляди българи

Пиксабей

Стотици хиляди българи почиват в петък 15 август.

На 15 август се отбелязва празникът Успение на Пресвета Богородица, който е голям християнски празник, а за град Варна е и официален празник, наричан Ден на Варна.

На този ден православната църква почита смъртта на Божията майка. Празникът е свързан с различни обичаи и традиции, като освещаване на обредни хлябове.

За Варна, 15 август е и празник на града, като е обявен за неработен и неприсъствен ден от 1993 година, а за първи път почивен е през 2007 година. Празничната програма обикновено е богата и включва различни тържества.

В други страни, като Италия, 15 август е известен като Феагосто и е национален празник, свързан с римски традиции и летни ваканции,

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!