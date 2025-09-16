Обявиха 17 септември за неучебен за хиляди ученици

Пиксабей

За всички ученици на територията на община Габрово 17 септември ще бъде неучебен ден. Това се посочва в заповед на кмета на община Габрово, публикувана на сайта на администрацията.

В заповедта се уточнява, че неучебният ден е обявен по повод Европейската седмица на мобилността.

Местната администрация ще отбележи инициативата с различни събития, сред които „Стартирай активно“ и „Животът е с предимство“. Първата инициатива ще събере ученици от началните класове на габровските училища, спортисти и представители на общинската администрация.

"Животът е с предимство" е мероприятие, организирано от Община Габрово и Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към Областен управител – Габрово. Събитието е подкрепено от Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ в рамките на Дните на безопасността на пътя, а участие ще вземат ангажирани по темата териториални структури.

Организаторите ще провокират активности за деца и възрастни, които да обогатят знанията им за безопасно пресичане, колоездене, шофиране при спазване на правилата за движение.

По повод събитията Община Габрово ще въведе ограничения в движението в района на площад „Възраждане“ на 17 септември.

Тази година фокусът в Европейската седмица на мобилността в България са пешеходците, децата и водачите на двуколесни превозни средства, пише "Новини".

