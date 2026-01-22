Обявиха 23 януари за неучебен ден в Перник заради „Сурвакариада“

снимка Булфото

Петък (23 януари) ще бъде неучебен ден в Перник, съобщиха от пресцентъра на Община Перник. С решение на кмета Станислав Владимиров учениците от града няма да учат, а причината е провеждането на 15-ото издание на най-мащабното младежко маскарадно дефиле в България – „Сурвакариада“, основна съпътстваща изява на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ – 2026. То ще се състои на площад „Кракра Пернишки“ от 11:00 ч.

Очаква се в него да се включат 1500 ученици от всички възрасти от близо 23 училища, както и едно учебно заведение от град Брезник.

От администрацията припомниха, че различното тази година ще бъде оценяването на участниците по възрастови групи – в едната ще се включат учениците от основните училища и те ще бъдат отличени с нова голяма награда, а в другата – ученици от средни, профилирани и професионални гимназии. Най-впечатляващите от тях ще спечелят престижната награда „Глагорец“, предаде БТА.

