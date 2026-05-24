Обявиха 25 май за Ден на траур в община Благоевград

Снимка: Булфото

Кметът на Благоевград обяви понеделник - 25 май, за ден на траур във връзка с трагичните обстоятелства, при които загина непълнолетно дете, а друго пострада тежко. Това съобщават от местната общинска администрация във фейсбук страницата си.

Припомняме, че непълнолетно момиче беше открито мъртво пред жилищен блок в ж.к. „Струмско“ в Благоевград малко след полунощ на 24 май, а непълнолетен младеж беше намерен в критично състояние от другата страна на сградата и е транспортиран в болница в София с опасност за живота.

"Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят. Там, където отмяната е невъзможна, събитията да започват с минута мълчание.

Концертът на площад „Македония” тази вечер от 20:00 ч. също ще започне с минута мълчание", уточняват от Община Благоевград.

