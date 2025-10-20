Обявиха 33 свободни места в детските ясли във Варна

снимка: Община Варна

33 са обявените места за извънредното класиране за целодневен прием 2025 г. в самостоятелните детски ясли във Варна, съобщават от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна. Електронната система за прием ще бъде отворена за редакции и регистрации на нови заявления от 27 октомври до 2 ноември, включително. От 3 ноември 2025 г. системата се затваря за регистрации.

Класирането ще бъде обявено на 5 ноември до 17:00 ч., а срокът за потвърждаване на класираните деца е от 6.11.2025 г. до 7.11.2025 г., посочват от общинската администрация.

Свободните места са в следните детски ясли:

ДЯ №1 „Щастливо детство“ – 5 места;

ДЯ №2 „Моряче“ – 7 места;

ДЯ №3 „Зайо Байо“ – 1 място;

ДЯ №4 „Приказен свят“ – 2 места;

ДЯ №5 „Чуден свят“ - 1 място;

ДЯ №6 „Мечо Пух“ – 3 места;

ДЯ №7 „Роза“ – 1 място;

ДЯ №8 „Щурче“ – 1 място;

ДЯ №9 „Детелина“ –5 места;

ДЯ №11 „Иглика“ –1 място;

ДЯ №13 „Русалка“ –3 места;

ДЯ №14 „Звънче“ –3 места.

Във връзка с приетите „Правила и критерии за класиране и прием на деца в детски ясли на територията на Община Варна“ водещ критерий е постоянният или настоящ адрес на детето. При отваряне на системата се актуализират база данни „Население“, като данните за адреса на детето са към 08.10.2025 г. След тази дата, при промяна на адресната регистрация, родителят има възможност да посети детската ясла по първо желание и с Удостоверението за променен адрес директорът на ДЯ извършва редакцията. При промяна на адрес няма критерий уседналост.

При извършване на класиране регистрационният номер на Заявлението няма

значение. Децата се класират в низходящ ред по брой точки, а при равни условия се прилага функция по генериране на случайни числа и децата се подреждат във възходящ ред по случайно число.

В сайта на Община Варна, на ел. адрес https://newkg.uslugi.io/ родителите могат да намерят информация относно Правилата за класиране и прием в самостоятелните детски ясли, района на детската ясла, както и отговори на често задавани въпроси от родители.

