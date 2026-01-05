Обявиха 6 януари за неучебен ден в Ракитово

Пиксабей

Със своя заповед, кметът на община Ракитово обяви утрешния голям християнски празник за неучебен за учениците от четирите училища на територията на общината.

“В нашия край Богоявление е един от най-големите и почитани празници, който винаги е съпроводен от десетки смелчаци, които се хвърлят за кръста. Предстои празничен ден, в който отново шествие ще мине през централните улици на Ракитово, носейки 50-метров трибагреник - традиция, която спазваме вече четвърта година. Важно е децата ни да знаят традициите, да знаят значението на празника, да следват посланията и да ги предадат на следващите поколения!”, коментира кметът Георги Холянов, който за поредна година участва дейно в организацията на празника, предаде "Новини".

И тази година след службата в църквата шествието ще достигне до местността “Попин дол”, където след хвърлянето на кръста, ще има курбан, осигурен от община Ракитово.

