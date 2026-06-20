Обявиха Андрей Гюров за кандидат президент

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Андрей Гюров ще е кандидат за президент на инициативния комитет, който ще го издигне. Но ние трябва да се мобилизираме с общи усилия да го подкрепим и да изпратим на балотаж тази двойка. Не съм наясно дали Георги Кандев ще е кандидат за вицепрезидент, това си е решение на Гюров. Но знам, че се събира инициативен комитет."

Това каза лидерът на ДСБ Атанас Атанасов пред БНТ на въпрос биха ли подкрепили двойката Андрей Гюров и Георги Кандев на президентските избори, предаде Дарик.

Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат, заяви Атанас Атанасов.

"Сегашните управляващи превръщат парламента в гумен печат. Това е някаква своеобразна власт. В правителството основните фигури са офицери от Военновъздушните сили на НРБ – хора с формиран мироглед и страхопочитание към „големия брат“, и това нещо проличава. Радев получи мощна подкрепа от определени български среди за политика срещу „завладяната държава“, срещу корумпирания модел. Посланията, които сега отправя, са към избиратели, които бяха изсмукани от черупката на БСП.", заяви Атанасов.

По отношение на 21-ия пакет санкции за Русия и позицията на България Атанасов заяви.

България е против част от мерките в 21-вия пакет санкции срещу Русия, опозицията оспори аргументите на кабинета

"Какъв интерес има България да защитава интересите на руския патриарх? В Русия от 1917 г. православие няма, а Руската църква е поделение на специалните служби. Това се използва за вътрешна употреба в България, за да бъдат задоволявани чувствата на русофилски настроените избиратели на Радев. Рисковете за изолация на България са налице с оглед на твърдата позиция на премиера Радев в полза на Русия. Това, че се усмихват, не означава, че не се оценяват важни нюанси в поведението на българския премиер. Оценяват го и в публикациите на западната преса.", цитира БНТ.

За състоянието на опозицията в парламента Атанасов заяви

"Опозицията е разделена. Ние сме в тежка конфронтация със сегашните управляващи. Слабото място е раздробената опозиция. Има риск ("Прогресивна България") наесен да получат и последната част от пъзела, вземайки президентството. Трябва да се мобилизираме и да дадем отпор, трябва да се мобилизираме, за да можем да потърсим победа на президентските избори."

Редактор "Екип на Петел",

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