Обявиха Кубрат Пулев за аутсайдер

Булфото

Регулярният световен шампион на Световната боксова асоциация (WBA) Кубрат Пулев буквално бе пратен в девета глуха от спортните букмейкъри за защитата на титлата му срещу най-добрия руски боксьор в тежка категория Мурат Гасиев. Справка на Sportlive показва, че Пулев влиза като твърд аутсайдер в срещата, а коефициентите са на страната на неговия съперник, който е и с 12 години по-млад от родния състезател.

Пулев се оказа с огромно превъзходство на кантара в деня преди сблъсъка, но това изглежда, че няма особено значение за специалистите, които виждат Гасиев като изявен фаворит. Кобрата закова 114 килограма - с 1 кг по-лек спрямо последния си двубой срещу Махмуд Чар преди година. Българинът има 32 победи и само 3 загуби на професионалния ринг, но поне според букмейкърите, за Кобрата се задава четвърта загуба в кариерата му.

Кобрата влиза като аутсайдер, но вярва, че шансовете са 50 на 50

Големият боксов сблъсък е в петък вечер (12 декември) в Дубай, където сред зрителите ще бъдат и водещи боксьори като Дионтей Уайлдър и Дерек Чисора. Уайлдър е желан за съперник от супершампиона в дивизията Олександър Усик, а Чисора бе боксьорът, който нанесе една от трите загуби в кариерата на Пулев (другите две дойдоха срещу Владимир Кличко и Антъни Джошуа в мачове за суперсветовна титла). Иначе информация за битката Пулев - Чисора: начален час и телевизия, ще откриете в линка.

Независимо какво показват коефициентите на букмейкърите, Кубрат Пулев вече заяви, че за него шансовете са 50 на 50. Той демонстрира уважение към Гасиев, но е твърдо решен да го победи. Руснакът отговори с уважение, като ще бъде интересно дали ще се стигне до нокаут, тъй като Кобрата няма победа с нокаут на боксовия ринг от 2019-та. Защо Пулев бе поставен на колене пред Гасиев от букмейкърите, и какви са точните шансове на Кобрата за победа, можете да четете в статията на Sportlive.bg!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!