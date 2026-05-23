Обявиха бедствено положение и в Горна Оряховица

кадър: Фейсбук, П. Кисьов

Община Горна Оряховица обяви бедствено положение заради затлачени мостове до републикански пътища и преливане на река Янтра, съобщи областният управител Марин Богомилов, цитиран от БНР.

Във Велико Търново и Дебелец са евакуирани много хора, чиито имоти са наводнени. Засегнати са и няколко великотърновски села. Няма пострадали хора, посочи кметът Даниел Панов.

Няма прелели и изпуснати язовири, които да са причинили бедствието във Великотърновско и Габровско, посочи за общественото радио комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи, който дойде на място във Велико Търново да види обстановката.

Най-тежко остава положението във Велико Търново. Наводнени са много къщи. Хората се подготвят за евакуация.

Залят е целият двор на Историческата църква "Свети 40 мъченици", но водата не е влязла в храма.

В най-засегнатия квартал "Асенов", тук са екипи на полицията, пожарната, линейки, военни, които помагат на хората. Добрата новина е, че няма поражения по шатрите и животните на поляните край Петропавловския манастир до Лясковец, където се провежда Националния събор на овцевъдите.

