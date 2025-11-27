Обявиха бедствено положение в Петричко

Пиксабей

В Община Петрич ще бъде обявено бедствено положение, след като там се изляха между 20 и 25 л/кв. м дъжд за ден обявиха от Общината. Заради проливния дъжд е тежка обстановката и в санданските села Ново Делчево, Джигурово и Лешница.

Валежите в Сандански също са интензивни. Правим всичко възможно да отговорим на всеки постъпил сигнал и чрез Противопожарната служба, и чрез екипите на община Сандански. Ситуацията е динамична, сложна и трудна, каза кметът на Сандански Атанас Стоянов. По думите му са регистрирани сигнали за наводнения на много места и в Сандански, и в населените места.

Той поясни, че се обхождат всички критични райони. Най-тежка е обстановката в селата Лешница, Ново Делчево, Джигурово, предаде "Дарик".

Основните проблеми са свързани с наводнения в мазета и в приземни етажи, както и със затруднено придвижване на моторните превозни средства по уличната инфраструктура.

