Обявиха бедствено положение в Старозагорско

снимка община Стара Загора

Голям пожар избухна в района на 7-ми километър край Стара Загора, като сигналът за инцидента е подаден минути след 15:00 часа. На място са изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението", които се борят с пламъците. Oгънят обхвана къщи от вилна зона, съобщи Нова тв.

Кметът на Стара Загора обяви частично бедствено положение. "Пожарът е обхванал вилна зона с 300 къщи, които са обитаеми в почивните дни. Евакуирахме хората по най-бързия начин. 15-20 къщи са изгорели. Разследват се причините за възпламеняването. Няма опасност за хората. Дежурни огнеборци ще следят да не се разрази отново пожар. За по-малко от три часа огънят беше локализиран", обясни Живко Тодоров.

Директорът на местната дирекция "Пожарна безопасност" комисар Стоян Колев определи пожарът като много сериозен. "Пожарникари от цялата област Стара Загора, Пловдив, Сливен се включиха в гасенето, общо 14 екипа. Изнасяли сме хора, които са били в опасност. Пожарът е под контрол", съобщи той.

На място са около 100 доброволци и екипи на пожарната. Задействана е системата за ранно предупреждение BG-ALERT. В гасенето на огъня се включи хеликоптер. Местността е на пътя Стара Загора – Старозагорски минерални бани. Токоподаването временно е спряно.

Старши комисар Красимир Христов посочи, че полицията работи по разследване на причините за пожара. "Има множество сигнали за възникването му и ги проверяваме", обясни той.

Областният управител Неделчо Маринов похвали усилията и координацията между институциите и апелира да не се пали огън на открито.

Властите предприеха спешни мерки за обезопасяване на района, като временно е спряно движението на моторни превозни средства по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. За пътуващите е осигурен обходен маршрут през село Борилово.

Отправиха и апел към доброволци, които имат възможност и желаят да се включат в потушаването на огнената стихия, да се явят на място, за да подпомогнат действията на пожарникарите.

Живко Тодоров е на мястото на пожара. Той призова в следващите часове да се избягват пътувания по пътя Стара Загора – Старозагорски бани, за да не се затруднява придвижването на противопожарните автомобили, водоноските и доброволните формирования.

