Обявиха бедствено положение в две великотърновски села

Снимка: Фейсбук, В. Христов

Бедствено положение на територията на селата Драгижево и Добри дял обяви кметът на община Лясковец Васил Христов. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация на сайта си.

Мерките са с цел предотвратяване и овладяване на последствията в районите, засегнати от обилните валежи от дъжд, придружени от силен вятър, с цел недопускане на загуби на човешки животи, и/или увреждане на здравето на хората, както и значителни последици за околната среда, свързани със замърсяването на почвите и водите.

Въвежда се в действие Общинския план за защита при бедствия в частта „План за защита при наводнения“ възникнали на територията на община Лясковец, като се задейства и щабът за изпълнението му.

Кметът разпореди да се активира привличането и участието на Доброволно формирование ВТ-44-01 за подпомагане дейностите по овладяване и преодоляване на последиците от бедствието, съобразно възникналата обстановка и поставените задачи. Формированието ще действа съвместно с Pайонната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Горна Оряховица.

БТА припомня, че бедствено положение беше обявено и за община Велико Търново, както и за град Долна Оряховица и село Първомайци в община Горна Оряховица.

