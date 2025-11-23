Обявиха част от кандидатите за президент от БСП

кадър: Нова тв

БСП винаги гледа сериозно към президентските избори, тъй като сме най-успешната партия по отношение на подготовка на кандидати. Но БСП има дълга скамейка, с представители на всички поколения. Ще изберем най-подходящия кандидат.

Това заяви в „Събуди се” депутатът от „БСП-Обединена левица” Атанас Атанасов, коментирайки въпрос за потенциалния избор на държавен глава от страна на Социалистическата партия.

"Илияна Йотова е доста добър вариант за Социалистическата партия и вече е коментирана както публично, така и вътре в партията. Сега няма да се спирам на конкретни имена, за да не се създава нагласа, но освен Илияна Йотова имаме Наталия Киселова, изтъкнати общественници и юристи, какъвто е Янаки Стоилов. Имаме и по-млади представители като Крум Зарков. И още много други", подчерта той.

