Обявиха частично бедствено положение в Ардино

28.11.2025 / 14:06 0

Снимка: Община Ардино

Кметът на община Ардино - инж. Изет Шабан, обяви частично бедствено положение вследствие на обилните валежи на 27 и 28 ноември. То важи за част от територията на общината и обхваща шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. 

Те отново останаха без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница бе залят от придошлите води, съобщават от Община Ардино.

Със заповедта се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци. 

Мостът, който е част от републиканската пътна мрежа, е единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите населени места.

 

