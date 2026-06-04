Обявиха частично бедствено положение в Дългопол и Медовец

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Две общини във Варненския регион обявиха частично бедствено положение, съобщиха от Областната управа в крайморския град. Поройните дъждове са предизвикали преливане на водата в дерето в село Медовец, община Дългопол.

Засегнати са партерните етажи на жилищни сгради, избени помещения, дворове и селскостопански постройки.

Частично бедствено положение е обявено и в община Вълчи дол. Причината е повишеното ниво на язовир "Генерал Колев".

Започнало е контролирано изпускане на водата. Силният дъжд е нанесъл щети на домове и дворове в село Генерал Колево.

В региона няма бедстващи хора. За проблемите, предизвикани от дъжда, са информирани полицията и Службата по противопожарна охрана.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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