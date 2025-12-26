Обявиха частично бедствено положение в Гелеменово

Кадър бТВ, архив

Проблемите за хора край наш град нямат край.

Продължаващият повече от денонощие дъжд предизвика сериозни проблеми в Пазарджишко. Частично бедствено положение е обявено в село Гелеменово.

Река Телки дере рязко е повишила нивото си в най-ниската точка на населеното място – в близост до стадиона, като водата е преляла над дигата.

Наводнени са дворове и приземни етажи на няколко частни имота, в които обаче няма хора. Нанесени са материални щети. Залети от водата са и земеделски площи около дерето. на този етап няма опасност за жителите на селото, съобщи Нова Телевизия.

Екипи на „Напоителни системи” работят по укрепването на дигата на реката.

Нивото на водата вече започва да се понижава, пише novini.bg.

