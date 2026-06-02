Обявиха частично бедствено положение в дългополското село Медовец

Частично бедствено положение е обявено в село Медовец, община Дългопол.

Поройният дъжд е наводнил къщи, но няма бедстващи хора, съобщи за Радио Варна кметът на Дългопол - Георги Георгиев.

Придошла река в района на село Медовец, община Дългопол, е причинила щети в домове, които са били залети от водата. Водната стихия е заляла мост, съборила е керемиди и е наводнила няколко плевника. Информацията, подадена на тел. 112, е постъпила при оперативния дежурен в Областна администрация - Варна.

