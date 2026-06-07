Обявиха частично бедствено положение заради пороя, който повторно заля Войводино

Снимки: Областна администрация - Варна

Пороят отново заля село Войводино, община Вълчи дол, днес между 15:00 и 17:00 ч.

Интензивният валеж е предизвикал преливане на водата от дерето, което преминава през населеното място, и е наводнил приземните етажи на 4 къщи, съобщават от Областната администрация във Варна.

Кметът на Вълчи дол - Калоян Цветков, който веднага е отишъл във Войводино, е обявил частично бедствено положение на територията на цялата община в 17:00 ч.

Кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. На мястото вече е и екип на РД ПБЗН.

Няма пострадали и бедстващи хора, уточняват от областната администрация.

Редактор "Екип на Петел",

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