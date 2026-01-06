Обявиха червен код в Черна гора заради проливните дъждове

Снимка: Пиксабей

Обилни дъждове, които удариха Черна гора през последните дни, доведоха до внезапно покачване на речните нива и преливане на потоци, предизвиквайки наводнения в няколко града и общини, предаде МИНА. В сила е червен код за опасно време, а спасителните и общинските служби са в повишена готовност.

Най-силно засегнати са районите на градовете Никшич и Даниловград, отбелязва черногорската агенция. В Никшич проливните валежи наводниха няколко домакинства в селището Гребице. Местните жители посочват, че отводнителният канал към река Зета е запушен. Под вода са и множество автомобили, а електрозахранването е прекъснато заради повреда в разпределителното устройство. В Даниловград властите призовават за повишено внимание – мостът Фрутку е затворен за движение, а гражданите трябва да използват алтернативни маршрути, предаде БТА.

В района на Биело Поле поток преля в селището Рогоевичи, но няма застрашени жилища. В село Блишково също бяха регистрирани проблеми – река преля заради обилните валежи.

В Цетине Службата за защита и спасяване извърши пет до шест интервенции заради вода, навлязла в мазета, гаражи и непокрити къщи. Командирът Милош Чечанович подчерта, че водата се отдръпва бързо веднага щом валежите отслабнат, но проблемът се задълбочава при продължителен порой.

Шавнишкото село Комарница е частично откъснато след повреда на мост, а електричеството е прекъснато заради съборени стълбове на далекопровода. Местните пожарникари работят по отстраняване на последствията.

Метеоролозите предупреждават, че дъждът ще продължи през следващите дни, като компетентните органи апелират за спазване на официалните предупреждения и повишено внимание на пътищата.

