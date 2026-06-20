Обявиха червени и оранжеви кодове за опасни горещини във Франция

Снимка: Пиксабей

За 35 френски департамента има издаден за неделя червен код за особено опасни горещини, предаде Франс прес, цитирана от БТА. За 45 департамента е издаден оранжев код.

Според френските метеоролози се очаква жегата да се задържи трайно в страната.

Над 53 милиона души живеят в департаментите с червен и оранжев код.

За утре се очакват 39-40 градуса в Югозападна Франция, в района на Париж и в Бургон. На места се очакват дори 41 градуса по Целзий. Градусите могат да нараснат още повече в понеделник, допълват метеоролозите.

Утре Франция отбелязва с тържества Празника на музиката. Властите обаче наложиха забрана на консумацията на алкохол в департаментите с червен код заради опасните жеги.

Редактор "Екип на Петел",

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