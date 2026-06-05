Обявиха ден на траур в Кресна заради смъртта на мъжа, загинал от мълния
Снимка: Гугъл мапс
Ден на траур е обявен в община Кресна заради смъртта на 35-годишния мъж, загинал от мълния. Това обяви кметът Йордан Цветков.
В събота - 6 юни, националното знаме на Република България, знамето на Европейския съюз и знамето на Община Кресна ще бъдат свалени наполовина.
Забранено е провеждането на публични тържества, празнични ритуали, спортни и развлекателни мероприятия през целия траурен ден на територията на Общината.
Предварително организираните събития, които не могат да бъдат отменени, да бъдат съобразени с обявения траур и да започнат с минута мълчание в памет на починалото лице.
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