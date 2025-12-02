Обявиха детските градини във Варна, които ще работят на 29 и 30 декември

Снимка: Булфото

Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници и поредицата почивни дни, дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна съобщава, че с решение №867–11/11.10.2025 г. на Общинския съвет са определени шест дежурни детски градини, които ще работят на 29 и 30 декември 2025 г.

Дежурните градини и районите, които ще обслужват, са:

Район „Одесос“

1. ДГ №3 „Звездичка“ с административен адрес – ул. „Професор Фредерик Жолио- Кюри“ №14.

Ще приема деца от следните детски градини: №1 „Светулка“, №2 „Щастливо детство“, №4 „Теменужка“, №5 „Слънчо“, №6 „Палечко“, №8 „Христо Ботев“, №52 „Бялата лястовица“ и №53 „Слънчево зайче“.

Район „Приморски“

1. ДГ №14 „Дружба“ с административен адрес – ул. „Дубровник“ №56.

Ще приема деца от следните детски градини: № 10 „Карамфилче“, №11 „Незабравка“, №12 „Ян Бибиян“, №15 „Гълъбче“, №16 „Слънчева дъга“, №17 „Петър Берон“ – филиал „Другарче“ и №19 „Славейче“.

2. ДГ №21 „Калина Малина“ с административен адрес – ж.к. „Чайка“ до бл. 40.

Ще приема деца от следните детски градини: №9 „Ален Мак“, №13 „Мир“, №17 „Петър Берон“ – филиал „Жирафче“, №18 „Чайка“, №20 „Бриз“, №22 „Мечо Пух“ и №23 „Иглика“.

Район „Младост“

1. ДГ №35 „Детска радост“ с административен адрес – ж.к. „Победа“ до бл. 10, вх. А.

Ще приема деца от следните детски градини: №24 „Детско градче“, №25 „Златно зрънце“, №26 „Изворче“, №27 „Успех“, №28 „Пролет“, №29 „Звънче“, №30 „Синчец“, №31 „Крилатко“, № 32„Моряче“, № 33„Делфинче“, №34 „Лястовичка“ и №36 „Морска звездица“.

Район „Владислав Варненчик“

1. ДГ №42 „Българче“ с административен адрес – ж.к. „Владислав Варненчик“ до бл. 21.

Ще приема деца от следните детски градини: №37 „Пламъче“, №38 „Маргаритка“, №39 „Приказка“, №40 „Детски свят“, №41 „Първи юни“ и №48 „Ран Босилек“ – с. Тополи.

Район „Аспарухово“

1. ДГ №45 „Морски свят“ с административен адрес – ул. „Народни будители“ №8.

Ще приема деца от следните детски градини: №43 „Пинокио“, №44 „Валентина Терешкова“, №46 „Горска приказка“, №47 „Люляче“, №50 „Зорница“ – с. Звездица и №51 „Ран Босилек“ – с. Константиново.

Родителите ще получат подробни указания от директора на детската градина, която детето посещава към момента. На място ще бъдат предоставени и необходимите документи за заявяване на присъствие за 29 и 30 декември 2025 г.

