Обявиха градовете с най-високи и най-ниски заплати у нас

На фона на дебатите за Бюджет 2026 и различията между публичния и частния сектор новите данни на НСИ показват сериозно разминаване в икономическото развитие на регионите.

Най-високите средни заплати традиционно се отчитат в София-град, следвана от Варна – административния център на морската търговия. В челната петица попадат още областите Стара Загора и Пловдив.

В другия край на класацията остават областите Кърджали, Хасково, Благоевград и отново Видин, където средното възнаграждение е значително по-ниско.

Според експерти основната причина за дългогодишните дисбаланси е структурата на пазара на труда: в малките населени места общината остава най-големият работодател и често предлага по-високи заплати от частния сектор. Това води до изтичане на кадри от бизнеса към административните структури.

В Стара Загора, която е сред областите с най-високи доходи, работодателите предупреждават, че през следващата година може да няма увеличение на заплатите.

„Средната заплата при нас е около 2200 лева и е по-висока от сектора, но не компенсира напълно растящите разходи за живот“, коментира местен предприемач. Според него, ако икономическата ситуация остане непроменена, „увеличение едва ли ще е възможно“.

Синдикатите отчитат стабилен ръст на средната заплата във всички области през последните пет години — около 12% годишно. Но напомнят, че в много региони минималната заплата е над 50% от средната .

Според икономиста Адриан Николов на регионално ниво в малките общини, дисбалансите стават огромни, предава Нова тв.

„В повечето региони на страната никога не е има период, в който частния сектор да е плащал повече. Това означава, че най-талантливите хора ще изберат администрацията, а частният сектор получава хората, които не могат да се реализират в тази посока”, допълва още той.

