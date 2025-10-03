Обявиха групата на Спартак за мача в Бистрица

Снимка Булфото

Треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски обяви групата за съботното гостуване на ЦСКА 1948. От нея отпаднаха контузените Деян Лозев и Колако Джонсън, но възстановеният Тиерно Милимоно е на линия.

Мачът от 11-ия кръг на родиня елит в Бистрица, който започва в 15:15 часа, ще се ръководи от Кристиян Колев.

20-те на Спартак: Максим Ковальов, Илия Шаламанов, Илкер Будинов, Матео Петрашило, Ангел Грънчов, Лукас Магджински, Иван Алексиев, Тиерно Милимоно, Александър Георгиев, Цветослав Маринов, Дамян Йорданов, Бернардо Коуто, Емил Янчев, Жак Пехливанов, Саад Мукачар, Насименто да Силва Алешандре, Даниел Иванов, Георг Стояновски, Даниел Халачев, Луи Пахама

