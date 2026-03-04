Обявиха имената на първите загинали американски войници във войната с Иран

Кадър US Army Reserve Command

Американската армия обяви имената на първите си войници, загинали в конфликта между САЩ и Иран.

Шестима войници загинаха, когато „безпилотна летателна система“ избегна противовъздушната отбрана и удари команден център в Порт Шуайба, Кувейт, в неделя.

Централното командване на САЩ първоначално съобщи, че трима войници са загинали при нападението, но в понеделник официални лица потвърдиха, че броят на жертвите се е удвоил, след като един човек е починал от наранявания, а в развалините са открити телата на още две, предаде Би Би Си.

Тези шестима са единствените смъртни случаи, потвърдени от американските военни, откакто те започнаха нова война срещу Иран с Израел.

Четирима от загиналите, всички войници от резерва на американската армия, бяха идентифицирани във вторник от американските военни: капитан Коди Хорк, 35 г., сержант Ноа Титдженс, 42 г., сержант Никол Амор, 39 г., и сержант Деклан Коуди, 20 г.

Хорк, жител на Флорида, преди това е бил командирован в Саудитска Арабия, Гуантанамо и Полша.

Амор от Минесота е бил командирован преди това в Кувейт и Ирак. Титдженс, жител на Небраска, е бил командирован два пъти преди това в Кувейт. И тримата са били награждавани военнослужещи.

Коуди е бил посмъртно повишен от чин специалист, съобщиха от американските военни. Жителят на Айова се е записал в армейския резерв само преди три години.

В брифинг в понеделник министърът на отбраната Пит Хегсет заяви, че „мощно оръжие“ е ударило „тактически оперативен център, който е бил укрепен“.

Трима американски военни служители, пряко запознати с атаката на Иран, съобщиха на американския партньор на Би Би Си - CBS, че военнослужещите са работили в импровизирано офис помещение.

Те поставиха под въпрос дали сградата е била адекватно укрепена, като казаха пред CBS News, че ремарке се използва като офис, с 3,7-метрови стоманобетонни бариери, които да го предпазват.

САЩ имат дългогодишни отбранителни отношения с Кувейт и над 13 000 американски войници са разположени в страната от Персийския залив.

Иран отговори на атаките срещу него, като изстреля ракети по страните от Персийския залив, съюзници на САЩ. Бахрейн, ОАЕ, Саудитска Арабия, Оман и Катар също бяха обект на удари.

Отделно в Кувейт, САЩ потвърдиха, че три изтребителя са били свалени след инцидент с „приятелски огън“ в понеделник.

Кадри показват как самолетите се спускат спираловидно към земята . Всички пилоти, участвали в инцидента, са успели да се катапултират и са оцелели.

Иранските държавни медии твърдят, че иранските военни са свалили самолетите, без да предоставят доказателства.

