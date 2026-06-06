Обявиха имената на реферите за следващия сезон в Първа лига

Снимка: Petel.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви имената на арбитрите, които ще ръководят мачовете в Първа лига през следващия сезон.

От ранглистата отпадат четирима съдии. Стоян Арсов, Георги Гинчев, Красен Георгиев и Валентин Железов не са в ранглистата за елита.

Арсов беше главен съдия на последния двубой между Лудогорец и ЦСКА (1:0) през наскоро завършилия шампионат. Към рефера имаше претенции от страна на "червените" за неотсъдена дузпа на срещата в Разград, припомня БТА. През следващата кампания Стоян Арсов ще ръководи мачове във Втора лига, докато Железов прекратява кариерата си в съдийството.

Под номер 1 в ранглистата е Любослав Любомиров, следван от Венцислав Митрев и Мариян Гребенчарски. Новото име сред елитните арбитри е Антонио Антов.

Ранглиста ръководещи съдии в Първа лига:

Сезон 2026-27

01. Любослав Любомиров Перник

02. Венцислав Митрев София

03. Мариян Гребенчарски Самоков

04. Кристиян Колев Пловдив

05. Димитър Димитров София

06. Радослав Гидженов FIFA Пловдив

07. Георги Кабаков FIFA Пловдив

08. Волен Чинков FIFA София

09. Васил Минев FIFA София

10. Георги Давидов Велико Търново

11. Никола Попов София

12. Драгомир Драганов Варна

13. Мартин Великов FIFA Варна

14. Мартин Марков София

15. Михаел Павлов Велико Търново

16. Христиана Гутева W FIFA София

17. Денислав Сталев Пловдив

18. Станимир Тренчев София

19. Георги Стоянов Пловдив

20. Геро Писков София

21. Тодор Киров Варна

22. Антонио Антов НОВ Кюстендил

Редактор "Екип на Петел",

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