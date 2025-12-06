Обявиха изключително притеснителни данни за смъртността в Турция

снимка:

Броят на смъртните случаи на работното място в Турция достигнаха най-високото си месечно ниво за последните 14 години през ноември т.г., когато в страната са регистрирани 216 такива случая, съобщи сайтът „Търкиш минит“, позовавайки се на доклад на турския Център за наблюдение на здравето и безопасността на труда (İSİG).

Според данните от доклада строителният сектор в Турция отчита най-голям брой на смъртни случаи през ноември – 71, което е и най-високият брой на месечна база, регистриран някога в сектора. Сектор „строителство“ представлява 33 процента от общия дял на смъртните случаи на работното място през месеца, като след него се нареждат още „селско стопанство“ с дял от 16 процента и „транспорт“ с 14 процента, допълва БТА.

По данни на İSİG водещите причини за смъртните случаи на работното място са падане от височина, инциденти с притискане от тежки машини и пътнотранспортни произшествия. Общо 19 от жертвите на трудови злополуки през ноември в Турция са жени, 13 са непълнолетни, включително четирима младежи на възраст под 14 години, а 12 са мигранти от други страни, се посочва още в доклада.

Трудовите злополуки остават хроничен проблем в Турция, където слабият контрол върху спазването на стандартите за здраве и безопасност на работното място продължава да струва човешки животи, коментира „Търкиш минит“, отбелязвайки, че с данните за ноември общият брой на загиналите при трудови злополуки в Турция през 2025 г. достига 1 956 души.

