Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до 10 юли

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Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Четвъртък 09.07.2026

Варна

В периода 07.07.2026 г. - 09.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дюлино.

На 09.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Калиманци.

На 09.07.2026 г., от 9:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Кипра , с. Чернево , ВС Калиманци - летище , маслобойна, с. Изгрев , с. Левски.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 07.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Караманите – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 06.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Сан Стефано, ул. Ангел Кънчев, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Бойчо Желев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Боряна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 09.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Трети февруари , ул. Янко Сакъзов, ул. Димитър Грънчаров, ул. Дунав, ул. Тодор Илиев, ул. Рада Илиев, ул. Александър Стамболийски, ул. Али Емурлов, ул. Солун, ул. Киро Радев, ул. Цоню Тодоров, ул. Москва и района на пазар гр. Провадия електрозахранени от ТП 19.

На 09.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 8.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 08.07.2026 г. - 09.07.2026 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Климентово - северната част на селото, електрозахранена от ТП 3 Климетово.

В периода 09.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Климентово - централната част на селото, електрозахранена от ТП 5 Климетово.

В периода 08.07.2026 г. - 09.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Панорама.

В периода 09.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Панорама.

На 09.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - кв. Възраждане, бл. 85, бл. 76, кв. Възраждане 4 бл. 474, кв. Възраждане УПИ 180, част от м-ст Планова, електрозахранени от ТП 1604.

Петък 10.07.2026

Варна

На 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Ветрино – МТП Глобул , ТП МВР.

На 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Ветрино - ТП 2 Подем ; ТП Веро ; ТП 1 Подем ; ТП Разсадник ; ТП Оранжерии.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 07.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Караманите – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 06.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Сан Стефано, ул. Ангел Кънчев, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Бойчо Желев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Боряна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 09.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Трети февруари , ул. Янко Сакъзов, ул. Димитър Грънчаров, ул. Дунав, ул. Тодор Илиев, ул. Рада Илиев, ул. Александър Стамболийски, ул. Али Емурлов, ул. Солун, ул. Киро Радев, ул. Цоню Тодоров, ул. Москва и района на пазар гр. Провадия електрозахранени от ТП 19.

На 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Цонево – ТП Горско Стопанство Цонево, ТП Погреби Цонево и с. Дебелец.

На 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Цонево.

На 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Девня – улиците: Бачо Киро, Драва, Елин Пелин, Патлейна, Морава, Аспарух, Столетов, Климент Охридски, Христо Смирненски, Марица, Пирин, Средна гора, Съединение, Отец Паисий, Георги Раковски, Димчо Дебелянов, Витоша, Искър, Люлин, Калиакра, Фронтоваци, Хан Аспарух, електрозахранени от ТП 6, ТП 7 и ТП 8.

На 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Девня.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

В периода 06.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 09.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 8:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Климентово - централната част на селото, електрозахранена от ТП 5 Климетово.

В периода 09.07.2026 г. - 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Панорама.

На 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Вардар, ул. Граф Игнатиев, бул. Приморски, ул. Презвитер Козма, ул. Преслав, ул. Хан Омуртаг, електрозахранени от ТП 87.

На 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - карето, заключено между ул. Преслав, ул. Свети Климент, ул. Михаил Колони, бул. Приморски.

На 10.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Горица.

На 10.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дюлино.

На 10.07.2026 г., от 13:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Арх. Д. Дабков 14, 19, ул. Арх. П. Момилов 38, 40, 49, ул. Д .Басанович 99, 101, 105, 112, 114, ул. Дубровник 15, 17, 19, 21, 23, ул. Н. Козлев 28, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, ул. Подп. Калитин 40, 42, 44, 46, 53, 55, 57, 59, 61, ул. Жеравна 8, електрозахранени от ТП 311.

На 10.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Флора 8А и 8Б.

Редактор "Екип на Петел",

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