Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до 17 юли

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Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Четвъртък 16.07.2026

Варна

В периода 06.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Сан Стефано, ул. Ангел Кънчев, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Бойчо Желев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 14.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

В периода 13.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

В периода 15.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

На 16.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Аврен – клиентите, електрозахранени от ТП 5 и ТП 6.

На 16.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с.Казашка река, с.Аврен, с.Венелин и с.Садово.

На 16.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Гроздьово – клиентите, електрозахранени от ТП 8.

На 16.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Игнатиево, с. Доброглед и прилежащите промишлени и вилни зони.

На 16.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново и прилежащите промишлени и вилни зони.

В периода 13.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 13.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Боряна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 13.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Черковна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 16.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Неново, с.Равна.

На 16.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Кривня, с. Черковна, с. Овчага, с. Снежина, с. Градинарово и в района на ТП Вилна зона Провадия и ТП Фазанария Провадия.

На 16.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Снежина, с. Градинарово.

На 16.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Кривня,,с. Черковна, с.Овчага и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.

В периода 15.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Климентово – южна част на селото, електрозахранена от ТП 4.

На 16.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Панорама.

На 16.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - улиците: Атанас Георгиев 5 , Съборни 16 , 22 , 24 , Хаджи Стамат Сидеров 4 , 6, електрозахранени от ТП 52.

На 16.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - карето, заключено между бул. Сливница , бул. Мария Луиза , ул. Д-р Пискюлиев , ул. Георги Бенковски.

На 16.07.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Близнаци – ул. Искър, ул. Струма, ул. Камчия, ул. Дунав, ул. Въча, ул. Осъм, ул. Тунджа, ул. Места, ул. Лонгоз, електрозахранени от ТП 1 Долен Близнак.

На 16.07.2026 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Пчелина, м-ст Франга дере, ул. Прилеп, електрозахранени от ТП 644.

На 16.07.2026 г., от 8:30 ч. до 12:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - м-ст Пчелина , м-ст Изгрев, м-ст Франга дере, ул. Прилеп, бул. Христо Смирненски.

Петък 17.07.2026

Варна

В периода 06.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Сан Стефано, ул. Ангел Кънчев, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Бойчо Желев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 14.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Момчилово - ТП ПС Момчилово.

На 17.07.2026 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с .Ветрино , с. Михалич , с. Искър , с. Добротич.

На 17.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Момчилово, с .Средно село.

В периода 13.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

В периода 15.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

На 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Аврен – клиентите, електрозахранени от БКТП 12 и МТП 13.

На 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с.Казашка река, с.Аврен, с.Венелин и с.Садово.

На 17.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Равна гора - ул. Средна гора, ул. Панорама, ул. Кокиче, ул. Еделвайс , ул. Сакар, ул. Пирин, ул. Хризантема, ул. Родопи, ул. Минзухар, ул. Хан Кубрат и част от ул. Морава, електрозахранени от ТП 2.

На 17.07.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Долище – югзападната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

В периода 13.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 13.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Боряна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 13.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Черковна. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Красимир – ТП 1 и ТП 2.

На 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Красимир и в гр. Дългопол.

В периода 15.07.2026 г. - 17.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Климентово – южна част на селото, електрозахранена от ТП 4.

На 17.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Панорама.

На 17.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Орхидея 24, електрозахранени от ТП 1751.

На 17.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна в СО Траката, м-ст Евксиновград и м-ст Траката на ул. 13-та, ул. 14-та, ул. Любен Дилов и ул. Петър Сапунов.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Редактор "Екип на Петел",

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