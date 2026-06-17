Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до 19 юни

Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Четвъртък 18.06.2026

Варна

На 18.06.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - Западна промишлена зона.

На 18.06.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



KK Чайка - района около х-л Орхидея и х-л Фиеста.

На 18.06.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



КК Св. Константин и Елена.

На 18.06.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



местност Пода в района на река Камчия.

В периода 18.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Траката, ул. Владислав Граматик, ул. Безмер, ул. Добруджанска, ул. Алеково, ул. Бистра, електрозахранени от ТП 630.

В периода 15.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

На 18.06.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Девня – кв. Повеляново - бул. Съединение, ул. Строител, ул. Радецки, ул. Боровец, ул. Заводска, ул. Лом, ул. Стария бряст, ул. Дружба бл.1, ул. Украйна, ул. Стадиона, ул. Балкан, ул. Дружба, ул. Люляк, ул. Рила, ул. Припек, ул. Витиня.

На 18.06.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Девня – кв. Повеляново.

В периода 16.06.2026 г. - 18.06.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Долище – югзападната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

В периода 16.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 17.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 17.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дръндар.

В периода 15.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Вълчи Дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

В периода 15.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 15.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Млада гвардия– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

На 18.06.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Караманите.

На 18.06.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Генерал Колево , с. Стефан Караджа , с. Червенци , с. Радан Войвода.

На 18.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – Северна промишлена зона, вилна зона Шашкъните , кв. Север – бл.9, бл.5, бл.6, бл.4, бл.7, бл.8, бл.11, бл.12, бл.10, бл.14, ул.Рашко Блъсков.

На 18.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Провадия.

На 18.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия - клиентите, електрозахранени от ТП 59 ВП Провадия.

В периода 18.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия –ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул.Княз Борис I, ул. Георги Димитров, ул. Пирин, ул. Дунав, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Сергей Румянчев, електрозахранени от ТП 23 и ТП 26.

В периода 15.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

В периода 17.06.2026 г. - 18.06.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Осеново - централната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

На 18.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Дунав,ул. Иван Вазов, ул. Георги Димитров, ул. Граф Игнатиев, ул.Цар Освободител, ул.Патриарх Евтимий и централен площад, сграда на община Провадия, електрозахранени от ТП 25.

На 18.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Георги Димитров, ул. Юрий Венелин, ул. Иван Вазов, ул. Цар Освободител и централен площад Провадия, електрозахранени от ТП 8.

Петък 19.06.2026

Варна

В периода 18.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Траката, ул. Владислав Граматик, ул. Безмер, ул. Добруджанска, ул. Алеково, ул. Бистра, електрозахранени от ТП 630.

В периода 15.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Манастир – ТП 37 Хижа Ловката.

В периода 16.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Венелин – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 17.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Петров дол– клиентите, електрозахранени от ТП 2.

На 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Момчилово - фирмите: В И К - ВАРНА ООД, ЕСКАНА АД, НИКОС-ПЛАМ ЕООД.

В периода 17.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дръндар.

В периода 15.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Вълчи Дол – улиците: Георги Мамарчев, Александър Стамболийски, Вапцаров, Жечка Карамфилова, Малчика, Родопи, Георги Димитров, електрозахранени от ТП 6.

В периода 15.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Николаевка – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 15.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Млада гвардия– клиентите, електрозахранени от ТП 3.

На 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 13:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 5.

На 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 13:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Щипско.

На 19.06.2026 г., от 9:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Суворово – улиците: Перущица, Панагюрище, Йордан Йовков, Илю Войвода, Батак, Кочо Честименски, Панайот Волов, Бачо Киро, Баба Тонка, Хан Крум, електрозахранени от ТП 5.

На 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – Северна промишлена зона, м-ст Шашкъните, кв. Север бл.1, бл.2, бл.3, бл.7, бл.8.

На 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Провадия.

На 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, са възможни смущения в района на



гр. Провадия.

В периода 18.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия –ул. Георги Димитров, ул. Дунав, ул. Москва, ул. Янко Сакъзов, ул. Шипка, ул. Велико Търново, ул Васил Коларов, ул. Стефан Караджа, ул.Княз Борис I, ул. Георги Димитров, ул. Пирин, ул. Дунав, ул. Велико Търново, ул. Йорданка Николова, ул. Сергей Румянчев, електрозахранени от ТП 23 и ТП 26.

В периода 15.06.2026 г. - 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Георги Атанасов, ул. Цоню Тодоров, ул. Добри Недев, ул. Матей Стоянов, ул. Петко Делев, ул. Добри Славов, ул. Гроздьо Желев, ул. Гено Стойков, ул. Вела Пеева, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Благой Касабов, електрозахранени от ТП 2.

На 19.06.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Генуа ; ул. Житна; пл. Петко Славейков; ул. Дръзки; ул. София; ул. Преслав; ул. Софроний Врачански., електрозахранени от ТП 99.

На 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Медовец – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

На 19.06.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул.Студентска – бл.14 (всички входове от вх.А до вх.К).

На 19.06.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Каменар – югозападната част на селото – района около ул. Княз Борис I, електрозахранени от БКТП 4 Каменар.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Редактор "Екип на Петел",

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