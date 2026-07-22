Обявиха къде ще спира тока във Варна и региона до 24 юли

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Бюлетин за планови прекъсвания на територията област Варна

Четвъртък 23.07.2026

Варна

На 23.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Игнатиево, с. Припек, с. Слънчево, с. Баново и прилежащите промишлени и вилни зони.

На 23.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Слънчево, с. Припек и прилежащите им вилни и промишлени зони зони.

На 23.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Игнатиево, с. Баново, с. Доброглед, и прилежащите промишлени и вилни зони.

В периода 21.07.2026 г. - 23.07.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Китка, с. Круша, м-ст Пода.

На 23.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дъбравино.

На 23.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Казашка река – СТП Оранжерии, с. Горен чифлик, с. Юнак, с. Гроздьово – ТП 2, ТП 7 и ТП 8.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

В периода 21.07.2026 г. - 23.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Генерал Кантарджиево – в горната част на селото около Земеделската производителна кооперация, електрозахранени от ТП 1.

В периода 22.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Генерал Кантарджиево – в централната и горната част на селото, електрозахранени от ТП 3.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 6.

В периода 23.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Ягнило.

В периода 23.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Златина , с. Млада Гвардия , с. Белоградец.

На 23.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Калиманци – клиентите, електрозахранени от ТП 1.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Христо Смирненски, ул. Георги Петлешев, ул. Тервел, ул. Никола Вапцаров, ул. Христо Ботев, ул. Толбухин, ул. Иван Вазов, ул. Георги Бенковски, ул. Антон Иванов, ул. Христо Михайлов, ул. Пеньо Пенев, ул. Митко Палаузов, ул. Цар Иван Шишман, ул. Йордан Йовков, ул. Добри Топалчев, ул. Елин Пелин, ул. Пейо Яворов, ул. Климент, електрозахранени от ТП 1.

На 23.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с.Снежина и с.Градинарово.

На 23.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с.Кривня,с.Неново с.Равна,с.Черковна,с.Овчага и в района на МТП Вилна зона и МТП Фазанария Провадия.

На 23.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - част от м-ст Боровец Север и м-ст Боровец Юг.

В периода 22.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Осеново - централната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

В периода 23.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 23.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Акчелар, м-ст Руските окопи, м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Телевизионна кула.

В периода 23.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Китка, с. Круша, м-ст Пода в района на река Камчия, м-ст Емешенлията в землището на с. Близнаци.

В периода 23.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дюлино.

Петък 24.07.2026

Варна

На 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Венелин.

На 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Казашка река, с. Аврен и с. Садово.

На 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – клиентите, електрозахранени от ТП Фабрика, СТП Геобаза, МТП 4 Провадия и ТП 5 ЗСК Девня Провадия.

На 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 11:00 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Провадия – южна промишлена зона.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Падина - клиентите, електрозахранени от ТП 3.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Бозвелийско – клиентите, електрозахранени от ТП 5.

В периода 22.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Генерал Кантарджиево – в централната и горната част на селото, електрозахранени от ТП 3.

На 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Малко Ю, м-ст Траката, електрозахранени от ТП 2015.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Ветрино – клиентите, електрозахранени от ТП 6.

В периода 23.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Ягнило.

В периода 23.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с. Златина , с. Млада Гвардия , с. Белоградец.

На 24.07.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Момчилово , с. Средно село.

На 24.07.2026 г., от 8:00 ч. до 10:30 ч., от 15:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



с .Ветрино , с. Михалич , с. Искър , с. Добротич.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Комарево – клиентите, електрозахранени от ТП 2.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Овчага. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

В периода 20.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Дългопол – ул. Христо Смирненски, ул. Георги Петлешев, ул. Тервел, ул. Никола Вапцаров, ул. Христо Ботев, ул. Толбухин, ул. Иван Вазов, ул. Георги Бенковски, ул. Антон Иванов, ул. Христо Михайлов, ул. Пеньо Пенев, ул. Митко Палаузов, ул. Цар Иван Шишман, ул. Йордан Йовков, ул. Добри Топалчев, ул. Елин Пелин, ул. Пейо Яворов, ул. Климент, електрозахранени от ТП 1.

В периода 22.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Осеново - централната част на селото, електрозахранена от ТП 1.

В периода 23.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Щипско– клиентите, електрозахранени от ТП 4.

В периода 23.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - м-ст Акчелар, м-ст Руските окопи, м-ст Свети Никола, м-ст Бриз, м-ст Бриз Юг, м-ст Телевизионна кула.

В периода 23.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Китка, с. Круша, м-ст Пода в района на река Камчия, м-ст Емешенлията в землището на с. Близнаци.

В периода 23.07.2026 г. - 24.07.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



с. Дюлино.

На 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Желез Йорданов, ул. Детелина, ул. Кривненско шосе, ул. Стефан Боранов, ул. Рила, ул. Петко Шидеров, ул. Александър Стамболийски, ул. Иван Аксаков, електрозахранени от ТП 37.

На 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Провадия – ул. Цоню Тодоров, ул. Хаджи Димитър, ул. Козлодуй, ул. Славянска, ул. Сан Стефано, ул. Ангел Кънчев, ул. Алеко Константинов, ул. Искър, ул. Опълченска, ул. Охрид, ул. Бойчо Желев, електрозахранени от ТП 17. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.

На 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Девня – кв. Химик.

На 24.07.2026 г., от 9:00 ч. до 16:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на



гр. Варна - ул. Захари Стоянов, ул. Алфатар, ул. Св. Климент Охридски, м-ст Ваялар, м-ст Траката и м-ст Средна Трака, електрозахранени от ТП 2064..

На 24.07.2026 г., от 13:00 ч. до 15:30 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на



гр. Варна - кв. Аспарухово, ул. Народни Будители, ул. Перник, ул. Злетово, ул. Балатон, ул. Детелин Войвода, ул. Драва, ул. Искър, ул. Майстор Манол, ул. Места, ул. Мур, ул. Найчо Цанов, ул. Тунджа, ул. Чонгора, ул. Камчия, ул. Сергей Румянцев, ул. Янтра, ул. Атанас Калчев, Инж.Каракулаков, ул. Св. Св. Кирил и Методий, ул. Средец, ул. Горна студена, Български Пощи ЕАД, НЧ Просвета, Община Варна ИНФ.ТАБ, Община Варна светофар, КРЕС ИНВЕСТ АД, ВАРНАФАРМА - М ООД, СУ Любен Каравелов, НУ Васил Левски, Храм Свети Цар Борис.

Електроразпределение Север АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 1 61 61

Редактор "Екип на Петел",

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